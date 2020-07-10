شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة باب الحارة تصدم الجميع بفيديو فاضح وهي تمارس فعل خادش ومخل في أحضان شاب في غاية الوسامة .. شاهد (فيديو) والان نتابع التفاصيل
كتب امير فتحي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:52 مساءً - نجمة باب الحارة تصدم الجميع بفيديو فاضح وهي تمارس فعل خادش ومخل في أحضان شاب في غاية الوسامة .. شاهد (فيديو)
أثارت نجمة باب الحارة الفنانة شمس الملا حالة من الغضب بين السوريين بعد ظهورها في مقطع فيديو بملابس فاضحة.
وأثار هذا المقطع سخط وغضب الكثير من السوريين الذين شنوا هجوماً على الفنانة شمس الملا التي ظهرت بطريقة غير أخلاقية بحسب رواد موقع التواصل الاجتماعي.
وأظهر المقطع وجود شمس الملا على الشاطئ مع أحد الأشخاص بملابس غير لائقة.
وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها شمس الملا غضب الجماهير السورية، فقد سبق وتداول المغردون صورًا غير لائقة لها تخطت فيها حدود الجرأة.
يذكر أن شمس الملا هي ابنة المخرج السوري بسام الملا، وشاركت في الجزء التاسع من المسلسل الشهير باب الحارة.
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