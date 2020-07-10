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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:هاني بن بريك يباغت الجميع قبل تنفيذ اتفاقية الرياض ويهدد بالقضاء على الرئيس هادي ودفن الشرعية

اطلق نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك تهديد واضح للرئيس هادي والشرعية في حال عدم تنفيذ اتفاق الرياض .

وقال الشيخ “هاني بن بريك” نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ان مستقبل الشرعية اليمنية مرهون بتنفيذ اتفاق الرياض.

وقال بن بريك في تغريدة له: ‏مستقبل الشرعية اليمنية مرهون بتنفيذ اتفاق الرياض، ومنه نقل كافة القوات من أبين وشبوة وحضرموت الى الجبهات ضد الحوثي وليس العكس.

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عاجل:هاني بن بريك يباغت الجميع قبل تنفيذ اتفاقية الرياض ويهدد بالقضاء على الرئيس هادي ودفن الشرعية

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مشيرا الى ان الشرعية سياسيا ستدفن في حال عدم تنفيذ ذلك.

واوضح إن أي اتفاق بين الانتقالي والشرعية دون تنفيذ هذا الإجراء، سيفشل.

ولفت الى ان التحشيد نحو الجنوب هو مؤشر سوء النوايا.