إب.. مقتل وإصابة 5 مدنيين برصاص مسلحين

قتل وأصيب خمسة مدنيين، في حوادث جنائية شهدتها عدة مديريات في محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر "يمن شباب نت" إن مديريات (المخادر، فرع العدين، المشنة) شهدت 3 حوادث جنائية أدت إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 2 أخرين.



وبحسب المصادر فقد قام أحد المسلحين بإطلاق النار بشكل عشوائي على عدد من المدنيين في مديرية المخادر(شمال) ما أدى إلى مقتل كلاً من "القاسم أحمد علي الخطيب" و "مصعب محمد عبدالله القادري" وإصابة "جميل احمد حمود".



وفي مديرية فرع العدين(غرب) أقدم مسلح على قتل المواطن "عبدالمجيد نعمان أحمد" إثر خلافات شخصية.



وفي حادثة ثالثة أصيب المواطن "احمد محمد قايد" برصاص مسلح في مديرية المشنة (وسط).



وتشهد محافظة إب، الخاضعة للحوثيين، فوضى أمنية عارمة زادت معها معدلات الجريمة الجنائية والانتهاكات الجسيمة التي تطال المدنيين.



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