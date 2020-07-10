شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ماسيحدث لجسمك اذا تناولت حبة السوداء على الريق ..نتائج مذهلة ستجعلك تتناولها باستمرار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - br /> تمتاز الحبة السوداء والزيت المستخلص منها بفوائد صحية عديدة، خاصةً عند تناولها على الريق مباشرةً؛ لذا ينصح الأطباء والمختصون بتناولها على الريق.

ومن فوائد تناول حفنة من الحبة السوداء على الريق: شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

خسارة الوزن: تناول ملعقة صغيرة على الريق أو قبل النوم يسهم في خفض الوزن، إلا إذا كان الشخص يعاني من مشاكل صحية، في هذه الحالة عليه عدم تناولها قبل استشارة الطبيب.

تنبيت الشعر: سواء بتناول حفنة منها على الريق، أو وضع زيتها مباشرة على الشعر.

رفع مستوى الطاقة: تساعد في رفع مستويات الطاقة وتحسين التنفس، خاصة إذا استُخدمت في الصباح أو قبل التمارين الرياضية.

مكافحة أمراض الجهاز التنفسي: إزالة البلغم، والاحتقان من الحلق ومجاري التنفس، كما تعالج التهابات الجيوب الأنفية.

مكافحة السرطانات: تناول ملعقة من الحبة السوداء مع ملعقة من العسل قبل الفطور، أو مع ملعقتين من زيت الحبة السوداء، وملعقة من العسل والليمون يوميًا يساعد على مكافحة السرطان.

علاج انتفاخ البطن والغازات: وذلك عند تناولها قبل وجبة الفطور.

كما تعالج الحبة السوداء على الريق: الصداع، وألم الأسنان، والتهابات المفاصل، والديدان المعوية، وخفض ضغط الدم، إضافةً إلى تسريع شفاء الجروح، وزيادة نعومة البشرة، وتخفيف ردة الفعل التحسسي.

وهناك محاذير ونصائح يجب اتباعها عند تناول الحبة السوداء، منها أنه يجب تناولها محمصة، لأن الحبة السوداء دون تحميص تكون ثقيلة على الجهاز الهضمي، كما يجب على النساء الحوامل والمرضعات تجنبها، وكذلك بالنسبة للأشخاص منخفضي الضغط، والمقبلين على عملية جراحية ومرضى السكري.