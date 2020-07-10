شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان العرادة وشيوخ قبائل مأرب يتعرضون لحيلة ماكرة من عبدالملك الحوثي ..ولكن سرعان مانكشف وانفضحت حيلته الماكرة..شاهد مالذي فعله الحوثي الماكر؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف إعلامي حوثي فضيحة إعلامية للمليشيا الحوثية في تغطية النكف القبلي للحوثيين في محافظة مأرب من خلال التقاطه صورة للحشد الشعبي .

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جديد "الخليج 365"

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وأظهرت الصورة التي إلتقطها الإعلامي الحوثي ونشرها أحد المواقع الحوثية، الخميس، عدد هزيل من الأطفال المواليين للحوثيين في محافظة مأرب والذين لا يتجاوزن عدد أصابع اليد .

ونشرت المليشيا الصورة تحت عنوان " ‏قبائل مجزر بمأرب تلبي داعي النكف في للثأر لأسرة سبيعيان في إشارة إلى العصابة التي قضت عليها قوات الأمن والجيش في محافظة مأرب بالتعاون مع رجال القبائل وعلى أثرها تم إجهاض مخطط المليشيا في إرباك الأمن في المحافظة لاسقاطها من الداخل كما فعلت في عمران وغيرها من المناطق .

والزمت المليشيا الحوثية عدد من مشائخ القبائل في في المناطق الخاضعة لها بحشد أبناء القبائل من أجل الفزعة القبلية لاجتياح مأرب بحجة الثأر لعصابة سبيعيان والتي تبرأت منها قبائل مأرب بمن فيهم ال سبيعيان .

هذا ومنت المليشيا الحوثية خسائر بشرية فادحة خلال الشهرين الماضيين وهو ما دفعهم لإعلان النكف القبلي والتحشيد الشعبي تحت عناوين كاذبة باتت مفضوحة عن غالبية اليمنيين .