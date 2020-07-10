تقرير حقوقي: 339 حالة انتهاك ارتكبها الحوثيون خلال يونيو الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020

عدن - الخليج 365

قالت شبكة حقوقية يمنية غير حكومية، إنها وثقت 339 حالة انتهاك ارتكبتها جماعة الحوثي في مختلف المحافظات خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقريرها الشهري، أن فريقها رصد 42 حالة قتل، بينهم 12 امرأة و16 طفل.

ووثق التقرير 66 حالة إصابة بجروح منهم 17 امرأة، و9 أطفال، مشيرًا إلى أن أداة الجرح تنوعت ما بين طلق ناري إلى قنص بمنطقة الرأس والقصف العشوائي بمختلف أنواع المقذوفات، إلى الاعتداء الجسدي وغيرها من مسببات الإصابة.

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وبحسب الشبكة الحقوقية فإن مليشيات الحوثي قصفت الأحياء السكنية بشكل مفرط في العديد من المحافظات اليمنية كان أبرزها محافظة البيضاء والحديدة وتعز ومنطقة الحشاء بالضالع بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة.

وسجل التقرير 47 حالة انتهاك طالت الأعيان المدنية العامة والخاصة توزعت بين الاستهداف المباشر بجميع أنواع المقذوفات العشوائية والصواريخ البالستية.

ونوهت الشبكة إلى أن مليشيات الحوثي تواصل استهدافها للهوية اليمنية وتكريس للطائفية واستغلال شريحة الأطفال ومن تطلق عليهم أحفاد بلال، فقد رصد الفريق الميداني تجنيد (176) طفلا خلال يونيو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين قاموا بفتح العشرات من معسكرات التدريب لمن تسميهم أحفاد بلال في عمران وذمار والمحويت وصنعاء وإب وغيرها من المحافظات التي يسيطرون عليها.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.