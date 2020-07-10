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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمنية تعز تقر الانتشار الامني في المدينة والتربة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020
تعز - الخليج 365
عقدت اللجنة الأمنية بمدينة تعز، أمس الخميس، إجتماعا برئاسة المحافظ نبيل شمسان وحضور قائد المحور نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء الركن خالد فاضل وقادة الوحدات الأمنية والعسكرية، وذلك لمناقشة مجمل الاوضاع الامنية والعسكرية.
وأقرت اللجنة إعداد خطة للانتشار الأمني في المدينة، وكذلك في التربة وكل المناطق المحررة، والعمل على إخراج العناصر المسلحة من التربة.
كما ناقش الإجتماع وضع جبهات القتال في المدينة وريفها، والاحتياجات اللازمة وعلى رأسها رواتب الجيش ومصاريف الجبهات المنقطعة، وضرورة معالجتها.
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