أمنية تعز تقر الانتشار الامني في المدينة والتربة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020

تعز - الخليج 365

عقدت اللجنة الأمنية بمدينة تعز، أمس الخميس، إجتماعا برئاسة المحافظ نبيل شمسان وحضور قائد المحور نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء الركن خالد فاضل وقادة الوحدات الأمنية والعسكرية، وذلك لمناقشة مجمل الاوضاع الامنية والعسكرية.

Advertisements

وأقرت اللجنة إعداد خطة للانتشار الأمني في المدينة، وكذلك في التربة وكل المناطق المحررة، والعمل على إخراج العناصر المسلحة من التربة.

كما ناقش الإجتماع وضع جبهات القتال في المدينة وريفها، والاحتياجات اللازمة وعلى رأسها رواتب الجيش ومصاريف الجبهات المنقطعة، وضرورة معالجتها.