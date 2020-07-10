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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأرصاد يعلن عن النشرة التنبيهية المتوقعة للـ24 الساعة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020
صنعاء - الخليج 365
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن النشرة التنبيهية المتوقعة للـ24 ساعة القادمة.
وأضاف المركز "هطلت خلال ال 24 ساعة الماضية أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية معظمها خارج نطاق محطات الرصد الجوي فلله الحمد والمنة".
وتوقع المركز "هطول امطار متفرقة أقل شدة مما كانت عليه خلال اليومين الماضين على أجزاء من المرتفعات الجبلية المحاذية لسواحل محافظات ( أبين ، شبوة وحضرموت ) كما قد تشمل الأمطار أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات( البيضاء ، الضالع ولحج ) وأجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية و بخاصة الجنوبية الغربية منها خلال فترتي الظهيرة والمساء ، كما تتشكل السحب المتوسطة والعالية تتخللها خلايا من السحب الركامية الممطرة على اجزاء من السواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وتابع "ومن المحتمل نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية من صحاري محافظات مأرب الجوف وصعدة والسواحل الغربية مثيرة للأتربة والرمال فيما يستمرنشاط الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطر ى وعلى السواحل الجنوبية و الشرقية وغرب خليج عدن حتى مدخل باب المندب".
ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها بعدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، مرتادي البحر وربابنة السفن والصيادين حول أرخبيل سقطرى وفي السواحل الجنوبية والشرقية وغرب خليج عدن حتى مدخل باب المندب من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.
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