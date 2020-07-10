اخبار الخليج / اخبار اليمن

تحرير مناطق جديدة في نهم شرق صنعاء واستعادة آليات عسكرية 

0 نشر
صنعاء - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحرير مناطق جديدة في نهم شرق صنعاء واستعادة آليات عسكرية  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020

تحرير مناطق جديدة في نهم شرق صنعاء واستعادة آليات عسكرية 

صنعاء - الخليج 365

 

حررت القوات الحكومية،  مسنودة بالمقاومة الشعبية، مناطق جديدة في جبهة نهم باتجاه مفرق الجوف، خلال هجوم نوعي أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

Advertisements

 

وأكد مصدر عسكري وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أفراد القوات الحكومية  شنّوا هجوماً واسعاً تمكنوا خلاله من تحرير مناطق واسعة واستعادة آليات عسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

 

وأضاف بأن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح. مضيفاً أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات مواقع وتعزيزات للمليشيات الحوثية، أدت لتدمير عدد من المدرعات والأطقم القتالية كانت محمّلة بالأفراد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحرير مناطق جديدة في نهم شرق صنعاء واستعادة آليات عسكرية  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا