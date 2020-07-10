شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تأسر حوثيين وتستعيد ما بحوزتهم من أسلحة بينها مدرعتان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020

الجوف - الخليج 365

أسرت القوات الحكومية، مجموعة عناصر حوثية في الجوف، شمال شرق اليمن.

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وأوضحت مصادر محلية، بأن القوات الحكومية تمكنت من أسر مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية بعد أن استدرجتهم إلى كمين محكم شرق مدينة الحزم.

كما استعادت القوات الحكومية ما بحوزة العناصر الحوثية من أسلحة وعتاد بينها مدرعتان.