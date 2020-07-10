شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : وفاة احد كبار مسؤولي الامارات واصدار بيان بتنكيس اعلام الدولة لمدة 3 ايام..شاهد من يكون ( الاسم + صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي، اليوم الخميس، أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وأفادت صحيفة "الأيام"، اليوم الخميس، بأن ديوان حاكم الشارقة، قد نعى في بيان، الراحل أحمد بن سلطان القاسمي، الذي وافته المنية اليوم، خلال تواجده في المملكة المتحدة.

وجاء في البيان، الذي نشره المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله، سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، الذي وافاه الأجل المحتوم في لندن، اليوم الخميس".

وتابع البيان: "يتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة، بصادق العزاء والمواساة إلى أهل الفقيد وذويه، وعموم آل القواسم الكرام، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة، لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه.