شكرا لقرائتكم خبر عن رجلين عربيين واجنبي في هذه الدولة العربية في اول زواج لمثليين.. شاهد المفاجأة_ ماذا يحدث؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جمعية شمس المدافعة عن حقوق المثليين في تونس ، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على الفايسبوك ، الاعتراف بزواج مثلي تونسي بآخر فرنسي من خلال إدراج ذلكآ في مضمون ولادته التونسي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأشارت الجمعية إلىآ أن هذه السابقة هي “الأولى في تونس وفي العالم العربي” . آآآ آآآ آآ آآ آآ آآ آآ آ آ آ آ وثمنت جمعية شمس ما اعتبرته "استحقاقا يرسخ لمبدأ الإرادة الحرة للفرد ولمبدإ المساواة وعدم التمييز".بحسب موقع "حقائق أونلاين" التونسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رجلين عربيين واجنبي في هذه الدولة العربية في اول زواج لمثليين.. شاهد المفاجأة_ ماذا يحدث؟؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.