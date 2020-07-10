شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دفنه بيومين مواطن سعودي ينبش قبر خاله لهذا السبب الغريب ..وماعثر عليه كان صدمة للجميع! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادثة غريبة وقعت بمحافظة الرس السعودية، روى حارس مقبرة واقعة غريبة بطلها شاب حاول نبش أحد القبور وعند سؤاله عن السبب قال إنه ينبش قبر خاله بهدف البحث عن جوال آيفون 7 وقع منه أثناء الدفن.

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وأضاف الحارس الذي يدعى حبيب الرحمن، أنه منع الشاب من إكمال عملية نبش القبر، نظرًا لأنه لا يحق لأحد نبش القبور.

وأوضح أن تلك الوقائع تحدث عادة من قبل ذوى المتوفين حال نسيانهم أغراضا كالخواتم والخروص والأسنان الملبسة بالذهب في النساء.