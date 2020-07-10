شكرا لقرائتكم خبر عن البخيتي يصدر فتوى بضرورة تعدد الازواج للنساء ويتجاوز بذلك حدود الادب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عا المتحدث الرسمي السابق في جماعة الحوثيين باليمن علي البخيتي، المرأة العربية المسلمة بطلب حقها في "تعدد الأزواج" مثلها مثل الرجل الذي يدافع عن حقه في "تعدد الزوجات".

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وقال القيادي الحوثي على حسابه بتوتير قائلا " من قال إن المرأة بطبيعة تكوينها لا ترغب بتعدد الأزواج؟ الثقافة الذكورية صنعت تلك الكذبة لتسمح بالتعدد للذكر فقط. كل البشر (رجال ونساء) إذا كانوا أحرارا يميلون للتعدد ويرغبون بمعرفة كل الأصناف والأحجام والألوان. وعندما يلتزمون لشريك حياة فذلك التزام طوعي ويفترض أن يكون من الطرفين".

وأضاف: "يصيغون للنساء حتى أفكارهن ويتحدثون باسمهن لكي يمرروا أفكارهم الذكورية تحت ستار الأخلاق والعفة، فيزعمون أن المرأة بطبيعة تكوينها لا ترغب بالتعدد. ولو عبرت إحداهن عما بنفسها من ميل للتعدد كما يعبر الرجال لقالوا عنها باغية. ولذا تصمت النساء ليس لأن طبيعتهن هكذا بل بسبب القمع".

وتابع القيادي الحوثي " لا يكتفون بقمع المرأة وترسيخ عدم المساواة والدونية تجاه الذكر في وعيها باعتباره دين، بل ويزعمون وجود حقائق علمية تؤكد أن كل النساء بطبيعة تكوينهن لا يرغبن بالتعدد لتأييد ثقافتهم الذكورية ومورثهم الديني المتخلف، ليتزوجوا مثنى وثلاث ورباع ويصادقون العشرات وعلى المرأة الاستسلام"

يذكر أن علي البخيتي انضم لجماعة الحوثيين عام 2008 وعين عام 2011 عضوا في لجنة الحوار الوطني وناطقا باسم الجماعة واستقال منها عام 2015 وغادر إلى الأردن. وهو شقيق القيادي الحوثي محمد البخيتي.