شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات حطيرة تدمر صحة القلب وترفع مستوى الضغط في الدم .. يتم تحضيرها في المنزل وتشرب كل يوم اكثر من مرة..شاهد ماهي وتوخى الحذر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف طبيب سعودي متخصص، حقيقةآ (4) خرافات تتردد حول علاج الشاي لأمراض القلب والدورة الدموية، محذرًاآ من سقوط كبار مرضى القلب والضغط علىآ الأسطح الملساء.آ شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements آآآ آآ آآ آآ آآ آآ آ آ آ وقال الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين،آ عبر حسابه الرسمي على «تويتر»،آ أنه لا صحة لما يتردد بشأن أن «الشاي الأخضر يحمي من الجلطات، وأن (الأحمر) منه ينشط الدور الدموية، و(الأبيض) يقويآ القلب»، مشددًا على أن «كل هذه المعلومات التسويقية غير صحيحة». ونفى النمرآ ما يقال عن أن «خل التفاح يذيب الشحوم والكوليسترول من جسم الإنسان، وينظف شرايين القلب»، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة. وأضاف: «انتبهوا لكبار السن، وبالذات مرضى القلب والضغط؛ فهم عرضة لفقد التوازن والسقوط على الأسطح الملساء» لافتًا إلى أن «كسورهم غالبًا تحتاج لعمليات».

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