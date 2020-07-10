شكرا لقرائتكم خبر عن شاب عربي يلقي مصرعه تحت عجلات شاحنة في مشهد مروع ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وسائل اعلام محلية أن شابا سوريا لقي حتفه اثر حادث سير أليم في ولاية أنطاليا. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وقالت التقارير، وفق متابعة تركيا الان، ان شاب سوريا يدعى خالد العبد الله (20 عاماً) توفي دعسا تحت عجلات شاحنة في قضاء مانافجات بالولاية. وأضافت أن الشاب السوري صدمته الشاحنة أثناء محاولته العبور إلى الجانب الآخر من طريق سريع في المنطقة. وهرعت سيارات الاسعاف وفرق الشرطة للمكان بعد بلاغ من المواطنين الذي شهدوا الحادثة. وأوضحت ان فرق الشرطة اعتقلت سائق الشاحنة وأحالته إلى مديرية الأمن للتحقيق في ملابسات الحادث.

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