شكرا لقرائتكم خبر عن 6علامات خطيرة تشيرلاصابتك بمرض الكبد اذا ظهرت احداها عليك مراجعة الطبيب فوراً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قد لا يكتشف الكثير معاناة الكبد وتعرّضه للخطر إلا بعض الفحوصات، فهو قادر بشكل عام على إصلاح الخلايا التالفة ولكن بعد حدوث ضرر مستديم، لا تشفى هذه الخلايا أبدًا، ما قد يؤدي إلى تليف الكبد، وبمجرد حدوث ذلك تصبح علامات وأعراض تلف الكبد أكثر حدة.

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ووفقًا لما نشره موقع Health24 فهناك 6 أعراض إذا ظهرت عليك، تدل على أن الكبد ليس بحالة جيدة، وتحتاج للفحوصات وزيارة الطبيب فورًا، وهي:

1- حكة الجلد: فيمكن أن يحدث حكة في الجلد عندما تكون الصفراء موجودة في مجرى الدم بسبب تلف الكبد، فعندما يتم حظر القناة الصفراوية ، ترقد الصفراء وتتدفق مرة أخرى إلى مجرى الدم، وتتراكم تحت الجلد وتسبب الحكة.

2- ظهور شعيرات صغيرة تشبه العنكبوت، وهي شعيرات صغيرة مرئية تشبه العنكبوت تحت الجلد وهي ناجمة عن ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين ، وهو ما يشير إلى أن الكبد لا يعمل بشكل صحيح ولا يعمل على استقلاب الهرمونات.

3- الكدمات والنزيف: إذا وجدت كدمة أو تنزف بسهولة بعد تعرضك للإصابة ، قد يكون ذلك علامة على أن الكبد ليس بصحة جيدة.

4- سوء التنفس: يُعرف التنفس السيئ أثناء الفشل الكبدي باسم الكبد المعزز، فيتغير رائحة النفس نتيجة مستوى عالٍ من ثاني كبريتيد ثنائي الميثيل، والذي يحدث في الدم عندما تعاني من تليف الكبد.

5- ظهور بقع على الوجه: فيمكن أن يحدث تصبغ بني اللون على الوجه إذا كان الكبد بطيئًا ولا يعمل كما ينبغي.

6- عدم التركيز: فالكبد يعمل بشكل رئيسي لتنظيف السموم من الجسم ومنح النشاط، فعندما يكون الدم مغموسًا بالسموم، ينتج عنه عدم عمل الكبد بشكل صحيح ، مما يكن له تأثيرًا على الدماغ ويؤدي إلى التعب والنسيان بشكل مستمر.