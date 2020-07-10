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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يفاجئ الجميع بتقبيله لفتاه علنا ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي .. ومفاجاة بشأن هويتها.. شاهد (صورة للفتاة الحسناء مع حاكم دبي) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة للطالبة الإماراتية المتفوقة فاطمة النعيمي بمناسبة تخرجها من جامعة نيويورك في أبو ظبي.
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جديد "الخليج 365"
ونشر صورة على حسابه الرسمي بموقع تويتر وعلق عليها :"قبلة على رأس ابنتي في ٢٠١٦ لأنها حازت المركز الأول على مستوى الدولة في تحدي القراءة، وتخرجت أمس من جامعة نيويورك بأبوظبي بتفوق".
وأكد أن الوطن يُزهر بوجود مثل هؤلاء الطلبة المتفوقين، كما ينمو بالقراءة، ويعلو بالعلم .
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