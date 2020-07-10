شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انباء طلاقهما _ ياسمين صبري وابو هشيمة يفاجئان الجميع ويحسمان جدل انفصالهما بهذه الطريقة ..لن تصدق ماذا فعلوا..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قطعت الفنانة المصرية ياسمين صبري، جميع الشكوك التي أشارت مؤخرًا إلى أنباء انفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بنشر صورة جمعتهما معا عبر حسابها في “إنستغرام” وعلقت بوضع إيموشن على شكل “قلب”، بينما علقّ أبو هشيمة على الصورة بقوله: “أحبك”.

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وحسمت مصادر مقربة من ياسمين صبري أيضًا، حقيقة الأنباء التي انطلقت بقوة خلال الساعات الماضية بشأن طلاقها من زوجها أحمد أبو هشيمة وذلك عقب صورة تداولتها بعض الحسابات.

ونفت المصادر في تصريحات لـ”فوشيا” أن تكون ياسمين صبري قد انفصلت عن زوجها منوهة بأنهما على عكس ذلك يعيشان حياة مليئة بالسعادة والمحبة وأنه لا يوجد بينهما أي مشاكل تشير إلى انفصال بينهما.



وأكدت المصادر أن ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة حال حدث بينهما انفصال سيخرجان ويوضحان للجمهور أمر الانفصال كما فعلا عند إعلان الزواج.

يأتي هذا بعدما تداول أحد الحسابات على موقع فيسبوك أنباء تشير إلى أن الحسد أصابهما وأن الطلاق وقع قبل أيام وأن الانفصال الرسمي تم اليوم بينهما.

وكانت ياسمين صبري قد أثارت جدلاً عبر السوشال ميديا، بصورة التقطتها بصالة الألعاب الرياضية، حيث ظهرت ببطن منتفخ، بالإضافة لعلامات التعب والإرهاق التي ظهرت على وجهها بشكل كبير، الأمر الذي دفع بعض متابعيها للاعتقاد بأنها حامل من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ولاقت الصورة التي نشرتها ياسمين عبر “إنستغرام”، تفاعل عدد كبير من متابعيها مؤكدين أنباء حملها قبل أن تكشف “فوشيا” حقيقة الأمر وأن الحمل خطوة مؤجلة.

وكانت ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة قد أعلنا للجمهور ارتباطهما في الـ 17 من أبريل الماضي بعد فترة خطوبة استمرت لمدة شهر، حيث دخلا القفص الفضي رسميًا في منتصف مارس/آذار الماضي.

وأقيم عقد قران الثنائي في منزل أسرة الفنانة ياسمين صبري، بأجواء بسيطة حضرها أفراد الأسرتين وعدد بسيط للغاية من المقربين للعائلتين وسط أجواء احترازية والتزام بالتباعد الاجتماعي بسبب انتشار فيروس كورونا.