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عدن - ياسمين التهامي - إكتشاف وحش بحري عمره 520 مليون سنة.. شاهد(صورة)!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ف علماء بقايا وحش بحري غامض عمره 520 مليون عام، يملك 18 مخلبا (تشبه الريش) حول فمه، في أعماق المياه الصينية. ويأتي المخلوق القديم المكتشف حديثا على شكل "الهلام البحري"، حيث تغطي الشعيرات الكبيرة مخالب الافتراس، على غرار أهداب الهلام التي تسمح له بالسباحة في الماء. وأوضح الباحث الرئيس في الدراسة، جاكوب فينثر، من جامعة بريستول، أهمية هذا الحيوان الذي أطلق عليه اسم "Daihua sanqiong". وعثر فينثر على بقايا الوحش البحري أثناء زيارة جامعة "Tunnan" الصينية، حيث تعرّف هناك على حفريات أخرى، اكتشفها الباحث المشارك في الدراسة، خيانغانغ هو. ورُبطت الأحافير القديمة مع الكائنات البحرية الأخرى، التي يرجع تاريخها إلى ما قبل التاريخ، بما في ذلك "Xianguangia" وحيوانات "Dinomischus"، التي تشبه الزنبق

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