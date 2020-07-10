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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : أنباء عن تعرض نأئب الرئيس "الاحمر" لحادثة خطيرة في المملكة ولواء سعودي يؤكد الخبر بتغريده مقتضبه

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ لواء في القوات الملكية السعودية عن حادثة تعرض لها نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر اليوم في العاصمة السعودية الرياض . وأكد اللواء محمد محسن الشهري في تغريده مقتضبة له على صفحته الرسمية بموقع ” تويتر ” إصابة نائب رئيس الجمهورية الأحمر بفيروس كوفيد 19 ” كورونا ” وقال في تغريدته ” كورونا ” ثم أضاف ” علي محسن الأحمر ” وهو ما عد تسريبا واضحا لمعلومة إصابة النائب بفيروس كورونا . أنباء عن تعرض نأئب الرئيس لحادثة وكان أحد موظفي السكرتارية بهيئة رئاسة مجلس النواب قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا وخالط نائب رئيس الجمهورية وهيئة رئاسة مجلس النواب وعدد من السفراء دون أن يعلم بأنه مصاب بهذا الفيروس القاتل .

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