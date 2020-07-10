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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل: الان.. انفجار عنيف يهز العاصمة الايرانية "طهران"

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ن- وكالات: أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، فجر يوم الجمعة، بسماع دوي انفجار غرب العاصمة طهران. وذكرت وكالة "مهر" و"وكالة أنباء التلفزيون الإيراني" أنه تم سماع دوي انفجار من ناحية بلدة کرمدرة قرب مدينة كرج في إقليم البرز وبلدة القدس غرب طهران، وأدى الحادث الذي لم يتم تحديد سببه بعد إلى انقطاع التيار الكهربائي. وشهدت إيران خلال الأيام الماضية سلسلة تفجيرات هزت عدة مواقع بينها منشأة نطنز النووية. وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، غلام رضا جلالي، إن طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل الولايات المتحدة. ولكن مسؤولين إيرانيين آخرين اعتبروا أن الانفجارات نتجت عن هجمات تقف وراءها إسرائيل.

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