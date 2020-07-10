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كتب امير فتحي في الجمعة 10 يوليو 2020 02:00 مساءً - العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف تصدم العالم بتوقع جديد وتتمنى ان لايتحقق
تتصدر سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف الترند منذ بداية العام ٢٠٢٠، وأصابت آغلبية توقعاتها في الأشهر الأولى من السنة ومنها انتشار فيروس قوي، والثورة اللبنانية، وزعيم كوريا الشمالية.
منذ فترة، حلت ضيفة على برنامج كويتي، من خلال مداخلة هاتفية وقالت إن كورونا حرب بيولوجية فيروس مفتعل من أميركا لتحارب به إقتصاد الصين، لكنه خرج عن السيطرة وسيحصل بين الدولتين حربٌ من نوع آخر.
في الحلقة حذرت من فيروس جديد سيضرب العالم خصوصًا في الدول الأفريقية ونتمنى أن لا يصيب هذا التوقع في ظل تقارير تؤكد أن هناك مرحلة ثانية لكورونا أكثر قساوة من الأولى.
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