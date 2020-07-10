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كتب امير فتحي في الجمعة 10 يوليو 2020 02:00 مساءً - شاهد : الفنانة ياسمين صبري تكشف مابين «فخذيها» بظهور جريء! .. (صور صادمة)

تُعتبر النجمة المصرية ياسمين صبري، واحدة من الفتيات الصغيرات الملهمات للموضة والجمال والأزياء، للكثير من الصبايا، فهي نجحت في الفترة الأخيرة في جذب انتباه الجميع لها، باختيارها لاطلالات لافتة وجاذبة تناسب جسدها المشوق. Advertisements اللافت في اطلالات ياسمين صبري، أنها لا تتقيّد بـ صيحة محددة، كما أنها تحب أن تجرّب كل ما هو جديد، بخاصة وأنّ جسدها وطولها يناسبهما الكثير من الصيحات العصرية. على سبيل المثال، اطلالة ياسمين صبري الخاطفة للأنظار في مهرجان الجونة السينمائي، بـ فستان أخضر لامع بصيحة الكتف الواحد one shoulder، من توقيع المصمم الكويتي جسميكو Yousef Aljasmi، واختارت معها تسريحة شعر الـ bun، لكي تُبرز جمال الفستان.

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