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كتب امير فتحي في الجمعة 10 يوليو 2020 02:00 مساءً - شاهد صورة مسربة للملكة رانيا زوجة ملك الأردن خلال فترة المراهقة.. لن تصدق كيف كان شكلها!

فجرت صورة مسربة، تناقلها رواد التواصل الاجتماعي، للملكة رانيا العبد الله زوجة ملك الأردن، خلال فترة المراهقة جدلا واسعا.

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حيث تداول رواد التواصل، صورة للملكة الجميلة من أيام المراهقة تختلف فيها تماما عن شكلها اليوم، الأمر الذي أثار اهتمام الجمهور وتساءلاتهم عن خضوعها لعملية تجميل أم لا.



وانهالت التعليقات على الصورة من قبل المتابعين، حيث اعتبر البعض ان الملكة رانيا أجرت بعض عمليات التجميل فازدادت جمالاً.

بينما اعتبر البعض الآخر اشار الى ان الصورة التي انتشرت للملكة رانيا من المراهقة طبيعية جداً، خصوصاً انها من سنوات ماضية وشكل الإنسان يتغير مع التقدم بالعمر وتطور الموضة وتقنيات التصوير وغيرها.

وتعتبر الملكة رانيا، من أبرز الوجوه العربية، والتي تتميز بالجمال والنعومة، فلطالما تميزت بإطلالاتها التي تترك انطباعا لدى الجمهور بالجمال والأناقة.