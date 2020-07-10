شكرا لبحثكم عن خبر إليك جوازات السفر الأكثر نفوذا في العالم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

جاءت اليابان في المرتبة الأولى عالميًا، في قائمة أقوى جوازات السفر لعام 2020، وفقًا لأحد أبرز التصنيفات في هذا المجال، والذي أظهر تراجع نفوذ جواز السفر الأمريكي بشكل كبير بسبب جائحة كورونا.

ورغم أن مؤشر “هينلي باسبورت إندكس” يصنف الولايات المتحدة في المرتبة السابعة عالميًا، بإمكانية وصول إلى 185 دولة، قالت الشركة إن القيود المؤقتة للسفر من قبل الاتحاد الأوروبي تؤثر على تصنيف أمريكا وغيرها من البلدان.

وقالت بلدان الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إنها ستسمح للقادمين من 15 دولة فقط بالدخول إلى أراضيه، على أن يتم مراجعة مواقف باقي الدول كل أسبوعين وتعديل القائمة، وفقًا لمستجدات ومعايير التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومع أخذ هذه القيود في الاعتبار –لم يسمح الاتحاد الأوروبي باستقبال القادمين من الولايات المتحدة والبرازيل وسنغافورة وغيرها- يتراجع عدد الدول التي يمكن لحامل جواز السفر الأمريكي الدخول إليها مباشرة دون تكبد عناء الحصول على تأشيرة مسبقة إلى 158 دولة فقط.

ترتيب أقوى جوازات السفر عالميًا لعام 2020 (مع استبعاد آثار قيود السفر الأوروبية المؤقتة):

1- اليابان (يكفل حق الدخول اليسير إلى 191 دولة)

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2- سنغافورة (190 دولة)

3- كوريا الجنوبية (189 دولة)

4- ألمانيا ( 189 دولة)

5- إيطاليا (188 دولة)

6- فنلندا (188 دولة)

7- إسبانيا (188 دولة)

8- لوكسمبورغ (188 دولة)

9- الدنمارك (187 دولة)

10- السويد (186 دولة)