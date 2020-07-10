شكرا لبحثكم عن خبر حادثة اشتباكات قاعدة العند العسكرية تتوالى ما بين اتهامات بالسيطرة ودفع التهمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حادثة الاشتباكات المسلحة التي وقعت بمحيط قاعدة العند العسكرية مساء يوم امس تتوالى تداعياتها ما بين اتهام بالسيطرة ومابين الرد ودفع التهمة عنه..

حيث قال المتحدث العسكري لقاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج ماهر الحالمي في منشور بالفيسبوك كما جاء :

أشتبكت قوّاتنا اللواء الثاني مشاة حزم بقيادة قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن/فضل حسن العمري مع قوّات اللواء الثاني عمالقة بقيادة حمدي شكري وأجبرتها بالإنسحاب من محيط قاعدة العند، أثناء محاولة قامت بها قوّات اللواء الثاني عمالقة بقيادة حمدي شكري على السيطرة على بعض التبابا أسفل جبل منيف، بجانب الكسارة، المطله على قاعدة العند العسكرية، والخط العام الرئيسي عدن الضالع.

تأتي هذه التحركات وتموضوع على تباب وجبال مطله على قاعدة العند العسكرية والخط العام الرئيسي تمهيدا لسيطرة على قاعدة العند العسكرية، ولكن باتت بالفشل كغيرها من المحاولات السابقه.

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ونود نطمئن شعبنا الجنوبي ان قاعدة العند العسكرية بيد أبناء القوّات المسلحة الجنوبية ولن تسقط، فالعند العنيد وعليهم أن يفهموها جيدا.

هذا ولقد أصدر قائد اللواء الثاني عمالقة حمدي شكري بياناً صحفياً يوضح فيه موقفه من المواجهات المسلحة التي دارت بالقرب من قاعدة العند بين قوات تابعة له وقوات مسلحة من اللواء الثاني مشاة حزم تابعة لقاعدة العند العسكرية أمس الخميس.

وردا على اتهام المتحدث باسم قاعدة العند قال شكري في بيان ” أننا نآسف على ماحصل في العند وسنوضح كرد على تلك الشائعات من بعض الأقلام المأجورة، وما حصل هو اننا لدينا أفراد حراسة على الكساره منذ تحرير البلاد وقائد المنطقه الرابعه فضل حسن على اطلاع بذلك ونحن ندعم هؤلاء الافراد بالمصاريف والتغذية لحماية المعدات حتى يظهر مالكها لتسليمها إياه”

وأضاف ” كانت الأمور طيبه إلى قبل ثلاثة أسابيع تقريبا تم إنشاء مواقع من قبل قيادة محور العند بالقرب من الكسارة ولا ندري ما الغرض منها ودخل طقمين من أفراد اللواء الثاني عمالقه عند أصحابهم كالعاده ثم يعودون كونهم من ابناء منطقة العند فإذا بقوة من المحور ترفع الجاهزية وكذلك من المواقع المستحدثة بالقرب من الكسارة ويقومون بالانتشار و بالرماية بجميع أنواع الأسلحة المتوسطه والثقيلة اضطر الافراد لتسليم أنفسهم”.