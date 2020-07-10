شكرا لبحثكم عن خبر حمدي شكري : هذا ما حدث في العند .. ونحن ناسف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اصدر قائد اللواء الثاني عمالقة حمدي شكري بيانا حول مواجهات العند جاء فيه:

وجاء في البيان:

*حمدي شكري يوضح ما حصل بالعند /حقيقة ما حصل في العند*

حيث قال قائد اللواء الثاني عمالقة العميد حمدي شكري الصبيحي ...أننا نآسف على ماحصل في العند

وسنوضح كرد على تلك الشائعات من بعض الأقلام المأجورة

وأضاف شكري /

فان ماحصل هو اننا لدينا أفراد حراسة صبيحه على الكساره منذ تحرير البلاد وقائد المنطقه الرابعه فضل حسن على اطلاع بذلك

ونحن ندعم هؤلاء الافراد بالمصاريف والتغذية لحماية المعدات حتى يضهر مالكها لتسليمها إياه

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وتابع حديثه كانت الأمور طيبه

إلى قبل ثلاثة أسابيع تقريبا تم إنشاء مواقع من قبل قيادة محور العند بالقرب من الكسارة ولا ندري ما الغرض منها

واردف القائد حمدي قائلاً / في هذه الليلة دخل طقمين من أفراد اللواء الثاني عمالقه عند أصحابهم كالعاده ثم يعودون كونهم من ابناء منطقة العند

وأكد القائد حمدي شكري بأن هناك اعتداء من قوات المحور قائلاً /

فإذا بقوة من المحور ترفع الجاهزية وكذلك من المواقع المستحدثة بالقرب من الكسارة

ويقومون بالانتشار و بالرماية بجميع أنواع الأسلحة المتوسطه والثقيلة من دبابات ومدافع 23 م ط و 14،5 و 12،7 وغيرها

ونزول عربات ومحاصرتهم حتى اضطر الافراد وعددهم 7 لتسليم أنفسهم دون ان يرموا بطلقه أمتثال لتوجيهات قياداتهم بعدم الرد

وختم حديثه متأسفاً مما حدث

نأسف من تلك القوات التابعة لقائد المنطقة فضل حسن حين تصرفت بتصرف همجي وبأسلوب مستفز حين يمطرون على اخوانهم بوابل من الرصاص المنوع

للأسف كنا نتمنى ان تتجة تلك الأسلحة المتوسطه والثقيلة إلى جبهة كرش لينسف بها ذلك العدو الحقيقي الرافضي الحوثي ولم توجة إلى صدور ابناء جلدتهم

كل هذا الذي حصل ولم نعرف ما السبب وعند التواصل بقائد المنطقة افاد بان الكسارة في قطاعه

ولو طلبنا للجلوس معه كان افضل قبل ان يصدر اوامره القهرية على بضعة أفراد..

قائد اللواء الثاني عمالقة اللواء السابع مشاة

العميد حمدي شكري