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اعتداء على شاطئ كود النمر في البريقة والأهالي يناشدون قائد شرطة البريقة ومدير المديرية

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

حالة من الغضب تسود الأسر في مديرية البريقة وذلك عقب إعتداء على شاطىء كود النمر في المديرية .

 

وقال أهالي المديرية ان المكان المخصص للعائلات في شاطىء كود النمر بات ممرا وموقف للسيارات لأول مرة في تاريخ المديرية التي كان يمنع منعا باتا عبور السيارات فيه .

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وناشد الأهالي القائم بأعمال مدير المديرية " وليد الحاج " وقائد شرطة البريقة " صالح لحمان " الى ضرورة التحرك لإزالة هذه الظاهرة الجديدة على شاطىء كود النمر والذي يهدد سلامة مرتادي الشاطىء من النساء والأطفال  .

 

الجدير بالذكر أن هناك عدة مواقف مخصصة للسيارات ( باركينج ) على طول الشاطىء .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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