شكرا لبحثكم عن خبر اعتداء على شاطئ كود النمر في البريقة والأهالي يناشدون قائد شرطة البريقة ومدير المديرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حالة من الغضب تسود الأسر في مديرية البريقة وذلك عقب إعتداء على شاطىء كود النمر في المديرية .

وقال أهالي المديرية ان المكان المخصص للعائلات في شاطىء كود النمر بات ممرا وموقف للسيارات لأول مرة في تاريخ المديرية التي كان يمنع منعا باتا عبور السيارات فيه .

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وناشد الأهالي القائم بأعمال مدير المديرية " وليد الحاج " وقائد شرطة البريقة " صالح لحمان " الى ضرورة التحرك لإزالة هذه الظاهرة الجديدة على شاطىء كود النمر والذي يهدد سلامة مرتادي الشاطىء من النساء والأطفال .

الجدير بالذكر أن هناك عدة مواقف مخصصة للسيارات ( باركينج ) على طول الشاطىء .