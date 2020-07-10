شكرا لبحثكم عن خبر اعتداء على شاطئ كود النمر في البريقة والأهالي يناشدون قائد شرطة البريقة ومدير المديرية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
حالة من الغضب تسود الأسر في مديرية البريقة وذلك عقب إعتداء على شاطىء كود النمر في المديرية .
وقال أهالي المديرية ان المكان المخصص للعائلات في شاطىء كود النمر بات ممرا وموقف للسيارات لأول مرة في تاريخ المديرية التي كان يمنع منعا باتا عبور السيارات فيه .
وناشد الأهالي القائم بأعمال مدير المديرية " وليد الحاج " وقائد شرطة البريقة " صالح لحمان " الى ضرورة التحرك لإزالة هذه الظاهرة الجديدة على شاطىء كود النمر والذي يهدد سلامة مرتادي الشاطىء من النساء والأطفال .
الجدير بالذكر أن هناك عدة مواقف مخصصة للسيارات ( باركينج ) على طول الشاطىء .
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