شكرا لبحثكم عن خبر سبيع يهاجم الرعاع في الرياض والسبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال الناشط السياسي نبيل سبيع ان الحوثي يلتهم المديريات والمحافظات في الشمال مديريةً تلو أخرى ومحافظةً تلو أخرى بينما يواصل الرعاع الفاشلون في الرياض مفاوضاتهم منذ أسابيع من أجل إختيار إسم محافظ لعدن ومدير أمن.. ولا يتوصلون لحل!.

واضاف بالقول:"شكلهم بايجلسوا يتفاوضوا على إسم محافظ عدن ويفشلوا حتى يأتي الحوثي ويأخذ المحافظة بما حملتْ.. ويعيِّن محافظ هو!

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