شكرا لبحثكم عن خبر خبير عسكري يحذر الجنوبيين من ضربة شمالية مزدوجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الكاتب والمحلل العسكري العميد / خالد النسي أن الذي يراهن على سلام مع الاخوان إنسان لا يقرأ التاريخ.

وقال النسي في تغريدة له على “تويتر” ‏حتى لا نقول تفاجئنا علينا الاستعداد لأسوأ الاحتمالات والمؤشرات تقول اننا سنتعرض لضربة مزدوجة وبتنسيق اخواني حوثي في ظل استمرار الاخوان بإنشاء المعسكرات وتحشيد قواتهم في ابين وتعز مع تعزيز الحوثي لجبهته في الضالع.

وأضاف” سنتعرض لضربة والذي يراهن على سلام مع الاخوان إنسان لا يقرأ التاريخ.