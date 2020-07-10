شكرا لبحثكم عن خبر المريمرة للملاريا والحُميَّات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - همدان الحيدري

شجرة المريمرة (شجرة النيم Neem Tree )، وتزرع بالمناطق الاستوائيّة وبـ 65 دولة وبمناطق اليمن الحارّة والساحليّة، لا يقربها الجراد وفعّالة ضدّ 200 نوع مِن الحشرات وتمنع رائحة أغصانها وأوراقها البعوض والذباب والبرغوث والبق والنمل الأبيض مِن دخول المنزل، ورمي أغصانها في المستنقعات يبيد يرقات البعوض، وتجفيف الأوراق وحرقها يطرد البعوض، وتقيّ أوراقها وثمارها مخزون محاصيل الأرز والقمح والشعير والذرة لعام كامل، وبها مضادّات للفيروسات وللبكتيريا وللفطريّات وللإلتهاب وللأورام وللحمّى ومضاد للقيء ومعزّز للمناعة ومسكن للآلام وطارد للديدان.

فوائدها واستعمالها

الأوراق : تخفّض السكّر وتعالج قرحة الاثني عشر والجذام، وتعالج التقرّحات والفطريات والبثور الجلديّة والدمامل والاكزيما وقرحة الجلد والجروح وبكتيريا السل، ومنقوع الأوراق طويلاً في الماء يعالج الحُمّى والملاريا ويخفّف آلام المعدة والاضطرابات المعديّة والمعويّة ويطهّر الأمعاء من الديدان والطفيليّات ويعالج السعال و الربو، وغسل العينين بمنقوع الأوراق يخفّف تهيّج العينين ويزيل آثار التعب والاحمرار، ونقع القدمين بمنقوع الأوراق يعالج آلام القدمين، وشرب مغلي الأوراق يشفي من الحمّى ويقضي على أيّ تسمم بكتيري ويبعد المغص؛ وغسل الشعر به يخلّص فروة الرأس مِن القشرة، ويوسّع الأوعية الدمويّة ويمنع تراكم الصفائح الدمويّة فيمنع الجلطات ويخفض ارتفاع ضغط الدم وينفع لاحتقان القلب و لحالات هبوط القلب؛ و يدرّ البول والحصى والطمث ويخفّض السكّر ويطهر الجلد ويعالج الصدفية والأكزيما ويعالج أمراض الّلثة، ومغلي الأوراق واللحاء يزيد المناعة، وشاي الأوراق منشط عام ويبعد الاكتئاب ويخفّف الألم العصبيّ والأرق المزمن، وعصير الأوراق دهن لأمراض الجلد والقرصات، ومطحون الأوراق مبيد حشري غير سام بنثره في الشقوق ومداخل المنزل، ويستعمل على الجلد للحماية من عضّ الحشرات والبعوض، ويقتل بكتيريا السالمونيلا وإي كولاي والمكوّرات العنقوديّة.

الأغصان : مضادّة للبكتيريا وللفطريّات، وتسكّن الألم.

قشرة سيقانها : (اللحاء) مقوّية وقابضة وتعالج الملاريا والحمّى بتخفيضها للحرارة والعطش، وضدّ الدوخة والقيء، ومضادّة للسرطان، وتعالج المعدة والقرحة المعويّة وبعض الأمراض الإلتهابيّة، وتسكّن الألم، وخارجياً تعالج الأكزيما وآفات الجلد، وصمغ قشورها مهدّئ.

الثمار : مسهّلة وملطّفة ومضادّة لديدان ومسحوقها مبيد حشري غير سام، الأمعاء ومشاكل الجهاز البوليّ، ولا يجب تناول الثمار قبل نضجها؛ ففيها عصارة حليبيّة سامّة، وتختفي هذه العصارة السامّة عند نضج الثمرة..

نخاع الخشب : يقلّل نوبات الربو ويقيئ ويسهِل، وتحوي على العديد من الفيتامينات والمعادن.

البذور : تنفع للجذام، وللديدان المعويّة، وتسبّب الإجهاض، وتحوي فيتامين (هـ) المضادّ للأكسدة والفيروسات وفيروس الإيدز (والقشرة والأوراق تقضي على الأيدز)، ومسحوقها مبيد حشريّ غير سام، ومستخلص زيت البذور يحويّ مركّب الكبريت المانع للحمل، ودهن الزيت على المنطقة الملتهبة مِن العضلات والمفاصل المتشنجة يقلّل ألامها، ويعالج صعوبة التّنفّس والأمراض التّنفّسيّة المزمنة والربو الشعبيّ وحساسيّة الصدر، والبلغم والسعال والكحّة الشديدة.

عروق الأوراق : تستعمل كسواك لتنظيف الأسنان.

مركّبات النيم الفعّالة : نيمبين، نيمبيدين، نيمبيدول، نيمبينات الصوديوم، كويسيريتين، جدونين، سلانين.

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استفيدوا من أوراق الشجرة وأغصانها ولحائها (قشرتها) بطريقة حكيمة مستدامة لبقاءها.

محاذير استعمالها

لاحتواء لحائها وأووراقها على نيمبينات الصوديوم المثبّطة والقاتلة للمنويّات، فاستخدامها الطويل يؤدّي للعقم.

مجمّل أجزاء الشجرة تميّع الدم وخطرة على مَن يعانون مِن سيلان الدم ومَن تعاني مِن زيادة الطمث، وقد تؤدّي لإجهاض الحمل.

تناول أجزاء الشجرة بجرعات كبيرة يؤذي الكبد والكلى؛ ومن يعانون أمراض المناعة الذاتيّة مثل التصلّب المتعدّد، الذئبة، التهاب المفاصل الروماتويدي.

تناول جرعة قليلة مِن زيت بذرة الشجرة (زيت النيم) تُميت الأطفال الرضّع.

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همدان الحيدري

المصادر

النباتات الطبّيّة في اليمن، المؤلّف : علي سالم باذيب، مكتبة الإرشاد، صنعاء، الطبعة الرابعة، 2007 م.

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