الحوثية تقدم على تصفية قيادي من عناصرها بالساحل الغربي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020

الحديدة - الخليج 365

أقدمت المليشيات الحوثية على تصفيه القيادي الحوثي المدعو محمد سليمان حمران مشرف زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الساحل الغربي.

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وقالت مصادر مطلعة، إن المليشيات الحوثية قامت بتصفيه القيادي محمد سليمان إثر خلاف بينهما حيث قامت المليشيات بتصفيه بكمين مسلح أدى إلى مقتله.

وأكدت المصادر أن تصفيه القيادي محمد سليمان جاءات من أجل طمس معالم وخرائط الألغام التي قام بزراعتها في الساحل الغربي خشية منها أن يقوم بالإفصاح عن خرائط حقول الألغام.

وتواصل مليشيات الحوثي تآكلها من الداخل وتصفيه قيادتها الميدانية في جبهة الساحل الغربي إثر الخلافات المتصاعدة بين جماعات المليشيات الحوثية.