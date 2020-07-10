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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد طفل برصاص قناص حوثي شرق الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020
الخليج 365 - متابعات
استشهد طفل برصاص قناص مليشيات الحوثي في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم المليشيات بحق المدنيين.
وقال مصدر طبي في مستشفى الدريهمي، إن الطفل مراد عبدالقدوي سعدان البالغ من العمر 10 اعوام، من ابناء منطقة كمران إستشهد إثر تعرضه لرصاصة قناص حوثي إصابتة في منطقة الظهر وخرجت من الجهة الأمامية من تحت القلب وهو ذاهب لجلب الأكل لأهله.
وتأتي هذه الجريمة للمليشيات الحوثية بعد يوم من استهداف مليشيات الحوثي للمواطن علي مرشد فليقل وهو على متن دراجته بصاروخ حراري في طريق الخوخة حيس.
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