سلمان للإغاثة يزود 800 أسرة في حجة بالمياه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020 الخليج 365 - متابعات تلقت 800 أسرة في خمس مديريات في محافظة حجة ثلاثة ملايين و142 ألف لتر مياه خلال شهر يونيو الماضي، من مركز سلمان للإغاثة. وضخ المركز مليونا و850 ألف لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ومليونا و292 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات.

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