ضبط مخالفين لقرار حظر صيد السلاحف بساحل درغم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020

الخليج 365 - متابعات

عثرت قوات خفر السواحل في حضرموت، مساء الخميس، على لحوم سلاحف مذبوحة في حيازة شخصين في ساحل درغم بمديرية الريدة وقصيعر.

وأعلنت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لقرار منع صيد وذبح السلاحف، حفاظا عليها من الانقراض.