ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 9 يوليو 2020 وهي كالتالي :

افتتاح مركز سيتي مول للتسوق بوادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/489407/ مديرية حوف بالمهرة تتسلم شحنة من المساعدات الطبية بدعم عماني https://www.elyamnelaraby.com/489425/ مليشيا الحوثي تختطف مختل عقليا من شارع عام في ذمار https://www.elyamnelaraby.com/489437 Advertisements البيضاء.. مليشيا الحوثي تختطف 3 مواطنين في رداع https://www.elyamnelaraby.com/489439/ التحالف يقصف مواقع للمليشيا في الظاهر بصعدة وسقوط قتلى وجرحى https://www.elyamnelaraby.com/489440/ القوات الشرعية تحرر مناطق واسعة شرق صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/489443/ التحالف العربي : على المجتمع الدولي تحميل إيران مسؤولية ما يحدث في بلادنا https://www.elyamnelaraby.com/489476/

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