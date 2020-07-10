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كتب امير فتحي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:56 صباحاً - ’’الشرطة القطرية‘‘ تلقي القبض على المذيعة ‘‘علا الفارس’’ و’’قناة الجزيرة’’ توقفها عن العمل بعد ارتكابها هذا ‘‘الفعل الفاضح‘‘ .. شاهد 2020/07/10 الساعة 10:00 صباحاً (الخليج مباشر) ذكرت مصادر أمنية أن اجهزة الامن القطرية القت القبض على المذيعة الأردنية الشهيرة في قناة الجزيرة علا الفارس . Advertisements وكشفت المصادر أن قناة الجزيرة اوقفت الفارس عن العمل في القناة جاء بعد أنتشار صور فاضحة لها . وقد أوضحت مصادر في قناة الجزيرة الاخبارية أن تلك الاخبار مجرد اشائعات فقط .

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