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كتب امير فتحي في الجمعة 10 يوليو 2020 08:39 صباحاً - الفنانة المصرية ياسمين تصدم جمهورها: مدرس اتحرش بي وحط إيده في منطقة حساسة.. فيديو

صدمت الفنانة المصرية الشابة ياسمين غيث، جمهورها بتعرضها للتحرش وهي في الصف الثاني الثانوي على يد أحد مدرسيها.

وأكدت ياسمين في مقطع فيديو، أن مدرس الكيمياء كان يتحرش بجميع زميلاتها بالصف الثاني الثانوي، من خلال لمس مناطق حساسة، وهو ما دفعها هي ووالدتها لتقديم شكوى ضده أمام مدير المدرسة، إلا أن الأخير لم يقم وقتها باتخاذ اي إجراء؛ وتعمد المدرس رسوبها في المادة مما دفعها إلى كرهها للمدرسة ومغادرتها نهائياً.

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وطالبت الفنانة المصرية متابعيها وخصوصاً الفتيات، بعدم السكوت على المتحرشين وضرورة تقديم بلاغات للشرطة ضدهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت إلى أن القضية الدائرة في مصر حالياً والمتعلقة بالشاب أحمد بسام زكي، هي قضية واحد اغتصب بنات مش مجرد تحرش، أيًا كان عددهم، حيث أن العدد ليس مهم طالما أن الجريمة واحدة.

وأضافت: “دي بنتكلم عنها علشان عرفناها وكل السوشيال ميديا بتتكلم عنها، لكن بتحصل لناس كتير جدا كل يوم وللأسف مبنسمعش عنهم، فيه منهم اللي بيموت أو بينتحر”.