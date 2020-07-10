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شكرا لبحثكم عن خبر مصر.. نشر صورة نادرة للفنانة رجاء الجداوي بعد وفاتها والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت وسائل الإعلام المصرية صورة نادرة للفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، وذلك عقب وفاتها منذ عدة أيام بفيروس كورونا القاتل بعد معاناة دامت لأكثر من شهر.
مصر.. نشر صورة نادرة للفنانة رجاء الجداوي بعد وفاتها
صورة الفنانة رجاء الجداوي النادرة
وظهرت الفنانة المصرية داخل المطبخ بمنزلها، حيث كانت عارضة أزياء من الطراز الأول وفنانة في نفس الوقت.
وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة المصري في الإسماعيلية، الذي رقدت فيه منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر ناهز 82 عاما.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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