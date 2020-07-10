شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب صورة فاضحة لوالدة سلطان عمان وهي تقوم بهذا الفعل الصادم .. شاهد (صورة) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الجمعة 10 يوليو 2020 06:23 صباحاً - تسريب صورة فاضحة لوالدة سلطان عمان وهي تقوم بهذا الفعل الصادم .. شاهد (صورة)

تداول النشطاء في وسائل التواصل الإجتماعي في سلطنة عمان، ما قيل إنها صورة نادرة وقديمة لوالدة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، وتعود لثمانينات القرن الماضي، وهي الام التي كانت تشكل كل شيء بالنسبة للسلطان قابوس.

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الصورة النادرة تعود إلى منتصف الثمانينيات من القرن الماضي للسيدة الجليلة ميزون بنت أحمد بن علي المعشني والدة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، ومعها في الصورة السيدة بثينة بنت تيمور.

السيدو ميزون بنت أحمد بن علي المعشني التي توفت في أغسطس عام 1992، كانت الزوجة الثانية للسلطان سعيد بن تيمور ووالدة السلطان قابوس بن سعيد ، سلطان سلطنة عمان الراحل، وكانت زوجته الأولى السيدة فاطمة المعشني وكانت قريبتها.