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كتب امير فتحي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:11 صباحاً - حادثة تهز الكويت.. رجل يأمر زوجته بخلع ملابسها ومعاشرة رجل أجنبي والسبب صادم ولا يصدق

هزَّت حادثة صادمة دولة الكويت، بعد أن أمر رجل زوجته بخلع ملابسها بالكامل والنوم في أحضان رجل أجنبي، إلا أن الأسباب والدوافع الحقيقة للقضية صادمة.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني، أن وافدًا من جنسية عربية تقدم إلى أحد المخافر بشكوى ذكر فيها أنه تعرّض لهتك عرض موثق بالصوت والصورة، وتوقيع إيصالات أمانة بالإكراه.

وأشار المصدر الأمني إلى الوافد (الضحية) بين في بلاغه أنه تعرض للابتزاز الجنسي من قِبَل زوجين من أبناء جلدته، تجمعه بهما شراكة في تجارة الملابس داخل دولة الكويت.

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وأفاد المجني عليه في التحقيقات أنه "في أثناء ذهابه إلى مسكن الزوجين لتسلم مبلغ وعينات من الملابس، وجد زوجة شريكه في استقباله، ثم فوجئ بظهور ثلاثة أشخاص معها أمسكوه وانهالوا عليه ضربًا".

وأضاف: "بعد ذلك نزعوا بمساعدتها ملابسه، وتم تصويره في وضع مُخلّ معها بعدما خلعت ملابسها وأجبروه على توقيع الإيصالات مقابل عدم نشر الفيديو، ولم يكن أمامه سوى الاستجابة لطلبهم بالتوقيع".

وذكر المصدر الأمني، شريك المجني عليه ترافقه زوجته قصدا ذات المخفر؛ حيث سجل بلاغًا قال فيه إنه لدى عودته سمع صراخ زوجته، وشاهد الشاكي يضربها ويهتك عرضها، ويستولي على مبلغ من المال، وعندما أبصره هرب".

وختمت الصحيفة، أنه "في ضوء بلاغه، ومراجعة بيانات المشكو في حقه، تبيّن أنه سبقهما إلى تسجيل قضية، على ضوء ذلك، قُيّدت قضية جناية أحيل بموجبها الأطراف كافة إلى النيابة، وتكليف المباحث بالتحري لكشف الملابسات".