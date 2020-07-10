شكرا لبحثكم عن خبر مصادر تكشف عن مصير ”الميسري” و ”الجبواني” في الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة عن مصير الوزيرين في حكومة معين عبدالملك أحمد الميسري وصالح الجبواني في تعيينات الحكومة الجديدة.

وبحسب المصادر فإن وزيرالداخلية أحمد الميسري ووزير النقل السابق صالح الجبواني أكثر شخصيتان مستبعدتان من التعيينات في الحكومة الجديدة.

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وأشارت المصادر إلى أنه تم استبعاد الميسري والجبواني نظرا لنشاطها في الفترة السابقة الخارج عن رغبات وتحركات الحكومة والقيادة السياسية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وتجري هذه الايام مباحثات مستمرة بين الفصائل السياسية اليمنية والحكومة الشرعية في العاصمة السعودية الرياض حول تسمية رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة تفيذا لاتفاق الرياض.

وقد وقعت الحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض برعاية سعودية بعد معارك عنيفة منكت الانتقالي من السيطرة على العاصمة المؤقتة عدن.