شكرا لبحثكم عن خبر شركة واي للهاتف النقال ستنطلق بعد عيد الأضحى من عدن باموال وإدارة سعودية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لطفي باشريف في تصريح قال كريتر سكاي عن إدارة مستثمرين سعوديين لشركة وأي.

وقال باشريف لكريتر سكاي: ان شبكة واي سوف تدار من قبل مستثمرين سعوديين وستعمل مباشرة من عدن بعد عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى ان كل الاجراءات تسير في وتيرة عالية حيث انها ستصل الى القرى وبتغطية قوية بظرف ٦ اشهر.

وبشان قطع كيبلات الالياف الضوئية قال باشريف:ان الكيلو بمليون للالياف يتم تقطيعه من المواطن ويتم بيعه ب١٥ الف للكيلو وهذا بسبب الجهل وعدم المسؤولية اتجاه المصلحة العامة حيث وصلنا بكيبلات الالياف الضوئية الى سيئون.

واختتم: ولهذا نحن الان نقوم بالعمل على الشبكة اللاسلكية وهي عبارة عن هاتف ارضي وهاتف نقال ونت بشريحة واحدة شغال حرارة الاتصال وقريبا سيتم التشغيل.



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