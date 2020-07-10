شكرا لبحثكم عن خبر أوكسفام: تراجع تحويلات اليمنيين بالخارج 80 بالمئة في أربعة أشهر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت منظمة "أوكسفام " الدولية، الخميس، عن تراجع تحويلات اليمنيين بالخارج نسبة 80 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وقالت المنظمة -في تقرير لها- إن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا أثرت على تراجع قيمة التحويلات المالية في اليمن وانخفضت بمقدار 253 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من 2020.

وبحسب المنظمة فإن انتشار فيروس كورونا نتج عنه خسائر كبيرة في الوظائف بجميع أنحاء الخليج العربي. مشيرة إلى أن معظم المغتربين اليمنيين في الخارج يعملون بدول الخليج، خصوصا في السعودية.

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ووفقا للتقرير فإن "إغلاق الطرق والحدود، أدى إلى نقص توفر الغذاء وزيادة الأسعار بشكل كبير في اليمن التي تستورد 90 بالمئة من غذائها".

وفي السياق ذاته حذّرت المنظمة من تزايد أزمة الجوع في اليمن ودول عربية أخرى، مع انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي قد يتسبب في ظهور بؤر جديدة للجوع حول العالم. لافتة إلى أن عدد الوفيات من الجوع المرتبط بالوباء قد يبلغ بنهاية العام الجاري قرابة 12 ألف وفاة يومياً.

وحدّدت المنظمة 10 دول حول العالم تعاني من انتشار الجوع الشديد ومنها 3 دول عربية هي اليمن وسوريا والسودان، مشيرة أن الوباء قد يكون "القشة التي تقصم ظهر البعير" بالنسبة لملايين البشر الذين يعانون من آثار النزاعات، والتغير المناخي، واللامساواة، والنظام الغذائي المتدهور، مما تسبب في إفقار الملايين من منتجي الغذاء والعمال فقراً مدقعا.