الوزير نايف البكري يعزي الجابر بوفاة والده

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يزيد بن سلمان - شبوة - بعث وزير الشباب والرياضة نايف البكري برقية عزاء ومواساة للنجم فتحي جابر جاء فيها:

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة اللاعب الأسبق لفريق القوات المسلحة وأندية الشرارة لحج والصمود بالضالع والنصر عدن المغفور له بإذن الله حسن جابر أحمد .

وإزاء هذا المصاب الجلل نتقدم بالتعازي الحارة والمواساة الصادقة للكابتن فتحي حسن جابر لاعب التلال والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق والأسرته الكريمة ' سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويغفر له ويسكنه فسيح الجنان .

إنا لله و إنا إليه راجعون . نايف صالح البكري

وزير الشباب والرياضة



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