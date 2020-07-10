شكرا لبحثكم عن خبر شركة صينية تغزو أسواق العالم بـ "قاتلة kia optima" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت شركة JAC الصينية بطرح سيارة سيدان كبيرة ومميزة، رأى فيها الكثيرون منافسا قويا لسيارات optima التي تنتجها شركة كيا.

وتحمل السيارة الجديدة اسم A5 في الصين، بينما تطرح في السوق الروسية وبعض أسواق العالم تحت اسم JAC J7 التجاري.

وتأتي هذ المركبة بهيكل سيدان انسيابي وأنيق بطول 4 أمتار و77 سنتيمترا، عرضه 182 سم، وارتفاعه 149 سم، مزود بعجلات بمقاس 17 إنشا، فيها أقراص بتصاميم جذابة مصنوعة من الكروم.

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أما قمرة السيارة فأتت بمقاعد جلدية واسعة ومريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وحصلت على واجهة قيادة فيها شاشة كبيرة مثبتة بشكل طولي في المنتصف كما هو الحال في سيارات تسلا الكهربائية الشهيرة، وفيها لوحة عدادات إلكترونية على هيئة شاشة صغيرة قبالة السائق.

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وزودت هذه المركبة بأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية لركنها بأمان في الأماكن الضيقة، فضلا عن حساسات إضاءة وحساسات مطر مثبتة خلف الزجاج الأمامي، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعية المقاعد ودرجة حرارتها، إضافة لنظام تدفئة المقود.

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وحصلت أيضا على بعض التقنيات المفيدة والعملية مثل ميزة التشغيل عن بعد، وميزة فتح وإغلاق صندوق الأمتعة لاسلكيا عبر جهاز التحكم المرفق بمفتاحها، وميزات في الشاشة الداخلية لتتصل مع الأجهزة والهواتف الذكية عبر البلوتوث.

وستطرح هذه السيارة في أسواق روسيا وبعض الأسواق العالمية بمحرك بنزين توربيني بسعة 1.5 ليتر وعزم 150 حصانا، يعمل مع نظام دفع أمامي للعجلات، وعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

المصدر: moto1