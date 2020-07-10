شكرا لمتابعة خبر عن بعد محاولة إغتيالة في مأرب .. الحوثيون يرحبون بعودة ’’جباري‘‘ إلى العاصمة صنعاء والأخير يبدي رغبته في العودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر مسؤول في جماعة الحوثي، على استعداد جماعته السماح للمسؤولين في الشرعية وعلى راسهم عبد العزيز جباري، بالعودة إلى صنعاء، وإصدار عفو عام عنهم، إلى جانب توفير الحماية من احتمال تصفيتهم من قبل التحالف.

يأتي هذا، بعد تواتر انباء تؤكد رغبة جباري وعدد كبير من مسؤولي الشرعية في العودة إلى صنعاء والانسلاخ من محور التحالف السعودي الاماراتي بعد أن استبان لهم أجندته المجافية لليمن ومصالحه العليا.

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وقال المسؤول (طلب الحفظ عن ذكر هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الاعلام) إن الجماعة مستعدة لاستقبال عبد العزيز جباري، وغيره، في حال قرروا ذلك، وأن حكومة صنعاء ليس لديها أي تحفظات على المسؤولين الراغبين في تدارك موقفهم من القضية الوطنية الجامعة لجميع اليمنيين، حد قوله.

وقال مصدر مطلع بأن نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري بات نادما لمغادرته العاصمة صنعاء نظرا لغدر التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن منذ العام 2015م .

وجاءت هذه الانباء بعد تعرض جباري يوم الاربعاء لمحاولة اغتيال في مقر إقامته بمدينة مأرب اثر تفجير استهدف مقر إقامته في أحد فنادق المدينة شرق اليمن وأظهرت الصور الأولية لحادثة التفجير تضرر المبنى الخارجي للفندق .