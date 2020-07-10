شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : أنباء عن تعرض الجنرال الاحمر لحادث خطير في السعودية ولواء سعودي يؤكد الحادثة عبر تويتر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف لواء في القوات الملكية السعودية عن حادثة تعرض لها نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر قبل قليل في العاصمة السعودية الرياض .

وأكد اللواء محمد محسن الشهري في تغريده مقتضبة له على صفحته الرسمية بموقع ’’ تويتر ‘‘ إصابة نائب رئيس الجمهورية الأحمر بفيروس كوفيد 19 ’’ كورونا ‘‘ وقال في تغريدته كورونا ثم أضاف ’’علي محسن الأحمر ‘‘ وهو ما عد تسريبا واضحا لمعلومة إصابة النائب بفيروس كورونا .

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وكان أحد موظفي السكرتارية بهيئة رئاسة مجلس النواب قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا وخالط نائب رئيس الجمهورية وهيئة رئاسة مجلس النواب وعدد من السفراء دون أن يعلم بأنه مصاب بهذا الفيروس القاتل .