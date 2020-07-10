شكرا لمتابعة خبر عن ياسر اليماني : يكشف سر خطير عن محاولة اغتيال عبدالعزيز جباري في مارب ويبعث تحذيرات عاجلة لقيادات الشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف القيادي المؤتمري ياسر اليماني عن إنذار واضح وصريح من قبل التحالف السعودي الإماراتي لقيادات الشرعية بالتصفية الجسدية .

واعتبر اليماني محاولة اغتيال نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري رسالة واضحة وتحذير علني لقيادات الشرعية في حال أعربت عن رفضها الإنحراف عن مسار التحالف .

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وقال اليماني في تغريده له على حسابه الرسمي بموقع ‘‘ تويتر ’’‏الحمدلله على السلامه اخونا وأستاذنا الحبيب عبدالعزيز جباري .

واتهم التحالف السعودي الإماراتي بمحاولة اغتيال جباري حين أضاف في تغريدته في إعتقادي ان الرساله السعوديه الاماراتيه للأستاذ عبدالعزيز جباري وصلت اليوم بحذافيرها بمحاوله اغتيال فاشله في مارب .

واختتم اليماني تغريدته سلامات وان شاءلله ماتشوف شر الاخ الحبيب ولانامت اعين الجبناء ياسراليماني .

وتعرض جباري لمحاولة اغتيال فاشلة في مدينة مأرب أمس الأربعاء استهدفت مقر إقامته عقب مغادرته قبل أول أمس للرياض رافضا مسار التفاوض غير المباشر بين الشرعية والانتقالي وفرض السعودية والإمارات وكلائها على رغبة الشرعية وهو ما عده جباري الانقلاب الثاني لشرعنة الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.